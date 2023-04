Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Samstag, dem 08.04.2023, kam es zwischen 10:00 und 10:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bitburg auf dem Parkplatz des Aldi Limbourgshof. Dabei ist ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen das Heck eines parkenden, grauen VW T-Roc gestoßen. Der Unfallverursachende hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang und zu einem Verursacher. Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell