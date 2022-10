Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Aufklärung mehrerer Einbrüche in Firmen bzw. weiterer Straftaten

Bereich Neunkirchen (ots)

Ende Juli 2022 kam es zu einem Einbruch in eine Firma im Gewerbepark Spiesen, bei dem u.a. zwei Fahrzeuge mit den vorgefundenen Schlüsseln entwendet wurden. Eines dieser Fahrzeuge wurde am Tag nach der Tat in der Nähe des Tatortes fest- und sichergestellt. Das zweite Fahrzeug konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Ca. 14 Tage später fand ein weiterer Einbruch in eine Firma im Industriegebiet in Neunkirchen-Wellesweiler statt. Entwendet wurde dort u.a. eine Tankkarte, die üblicherweise für Tankungen von Firmenfahrzeugen genutzt wurde. Insgesamt entstand bei beiden Taten ein Gesamtschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. In der Folge nutzte der Täter die gestohlene Tankkarte mehrfach, um damit den gestohlenen Mercedes, mit dem er offensichtlich unterwegs war, zu tanken. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras der Tankstellen, konnte der Beschuldigte schließlich durch Zeugen erkannt werden. Der entwendete Mercedes wurde in der 30. Kalenderwoche im Rahmen der Fahndung im ruhenden Verkehr in Neunkirchen aufgefunden und sichergestellt. In der Nacht zum 23.10.2022 kam es zu einem Diebstahl in einem Speiselokal in Spiesen-Elversberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Lokal nach der Schließung nicht ordnungsgemäß verschlossen, so dass eine zunächst unbekannte Person in der Nacht die Gaststätte betreten konnte. Es wurden ein geringer Bargeldbetrag und u.a. zwei Handys entwendet, die der Täter vorfinden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eines dieser Handys am 25.10.2022 in Neunkirchen geortet werden. Es stellte sich heraus, dass es sich in dem PKW des Beschuldigten befand, der mit diesem Fahrzeug unterwegs war. Der 44-jährige Beschuldigte zeigte sich geständig und räumte alle o.a. Taten ein. Er wurde am 26.10.2022 vorgeführt und anschließend in die JVA Saarbrücken überstellt.

