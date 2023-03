Polizei Gütersloh

POL-GT: Mutmaßliche Katalysatoren-Diebe gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Verl (MK) - Mutmaßliche Diebe wurden in der vergangenen Montagnacht (27.03., 01.55 Uhr) durch Zeugen auf dem Gelände eines Autohauses an der Verler Straße beobachtet. Nachdem die verständigten Polizeikräfte eintrafen, kontrollierten die Beamten zunächst einen verdächtigen 31-Jährigen, welcher augenscheinlich in einem Fahrzeug gegenüber des Verkaufsgeländes an der Verler Straße wartete. Bei der Fahndung nach den weiteren Tatverdächtigen gelang es, zwei verdächtige Männer (26 und 34 Jahre alt) in einem angrenzenden Wohngebiet anzutreffen. Alle drei Männer haben eine rumänische Herkunft und keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen das Trio erhärtete sich noch vor Ort ein konkreter Tatverdacht. Bei den ersten Ermittlungen auf dem Gelände des Autohauses stellten die Beamten bei einem Mercedes einen demontierten Katalysator fest. Die Männer wurden daraufhin zunächst vorläufig festgenommen.

Am frühen Montagmorgen (27.03., 06.30 Uhr) wurde ein weiterer Tatort in Verl an der Straße Am Bühlbusch bekannt. Auch dort demontierten Täter einen Katalysator an einem abgestellten Pkw. Bei dem Auto handelte es sich um einen BMW. Ein möglicher Tatzusammenhang wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Am Montagvormitttag wurden die drei Tatverdächtigen nach Feststellung der Identitäten, entsprechenden Vernehmungen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wieder entlassen. Die Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

