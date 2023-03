Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher hebeln Dachbodenräume auf - drei Personen beobachtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (24.03., 02.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter in zwei Mehrfamilienhäusern Am Teismannsweg Dachbodenräume aufgehebelt. Die Täter brachen Vorhängeschlösser auf, um in die Abstellräume des Hauses zu gelangen. Ersten Angaben nach flüchteten sie ohne Beute. Zeugen bemerkten in der Nacht einen silberfarbenen Kombi, in welchem zwei Frauen und ein Mann saßen. Die Frauen hatten dunkle Haare und trugen sie zu Zöpfen gebunden. Der Mann war ca. 20 Jahre alt und hatte ebenfalls dunkle Haare. Alle drei stiegen aus dem Auto aus und hatten Taschenlampen dabei. Als sie die Zeugen bemerkten, fuhren sie davon.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten oder verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung machen? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrzeug geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

