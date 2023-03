Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TP) - Am Freitagnachmittag (24.03.2023) ereignete sich um 14:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Haller Straße im Ortsteil Amshausen. Hierbei geriet ein 49-jähriger BMW-Fahrer, der die Haller Straße in Fahrtrichtung Halle/Westf. befuhr, aus bislang unbekannten Gründen, mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. In Höhe der Haus-Nr. 59 kollidierte er dann mit dem Pkw Smart einer 65-jährigen Frau aus Halle/Westf., woraufhin dieses Fahrzeug in eine Hausfassade geschleudert wurde und dort zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste im weiteren Verlauf durch die eingesetzten Kräfte des Löschzugs Amshausen aus dem Pkw befreit werden. Nach Erstversorgung durch den eingesetzten Notarzt und die Besatzungen zweier Rettungswagen, wurde die Frau, mit lebensgefährlichen Verletzungen, zur weiteren Versorgung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher wurde in Folge der Kollision leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Versorgung seiner Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme wurde durch das VU-Team des PP Münster fachlich unterstützt. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen und an der Gebäudefassade entstand erheblicher Sachschaden, der durch die Polizei zur Zeit nicht konkret beziffert werden kann. Beide Fahrzeuge wurden zur Durchführung weiterer Ermittlungen sichergestellt. Die Haller Straße musste im Bereich der Unfallstelle, für die Dauer der Unfallaufnahme, bis 19:15 Uhr, voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

