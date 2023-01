Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Donnerstag stieß bei Laichingen ein 85-Jähriger in ein entgegenkommendes Auto.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.40 Uhr auf der B28 zwischen Suppingen und Feldstetten. Aus unbekannter Ursache geriet der 85-jährige Fahrer des VW an einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 35-Jähriger mit seinem Skoda in Richtung Suppingen unterwegs. Der Skodafahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der VW des Seniors und der Skoda stießen zusammen und schleuderten eine Böschung hinunter. Der Skoda überschlug sich mehrfach und kam in einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Hinter dem Skoda fuhr ein 40-Jähriger mit seinem BMW. Das Fahrzeug wurde von herumfliegenden Fahrzeugteilen getroffen und an der Windschutzscheibe beschädigt. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen der unfallbeteiligten Fahrzeuge nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten aus dem Acker geborgen und abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 34.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++0175051(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell