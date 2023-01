Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Brand in Schuppen

Bei einem Brand am Donnerstag in Laupheim trug ein 61-Jähriger leichte Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr brannte es in einem Schuppen im Laupheimer Stadtteil Baustetten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großangebot zu dem Brand in der Neidhardtstraße aus und löschte die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich in dem Schuppen bei Flexarbeiten an einem Metallteil brennbares Material entzündet haben. Die Flammen griffen zuerst auf Teile des Inventars und später auf das Gebäude über. Der 61-Jährige konnte noch mehrere Fahrzeuge und Geräte aus dem Schuppen in Sicherheit bringen. Dabei atmete er wohl Rauchgase ein. Der Mann trug bei eigenen Löschversuchen leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. In einem Anbau neben dem Schuppen waren Nutztiere untergebracht. Ca. 15 Hühner konnten nicht mehr rechtzeitig gerettet werden und verendeten. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro. Die Feuerwehren aus Laupheim und Baustetten waren mit dreizehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern und führten nach den Löscharbeiten eine Brandwache durch.

++++0174846(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell