POL-VDMZ: Missglücktes Überholmanöver - PKW durchbricht Wildschutzzaun

A 63/Wörrstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wegen eines missglückten Überholmanövers kam es am 22.5.2023 gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Mainz auf der A 63 bei Wörrstadt. Dort setzte nach ersten Erkenntnissen eine 25-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Citroën zum Überholen an. Hierbei bemerkte sie ein sich schnell von hinten näherndes Auto. Daher wollte sie zurück auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Gleiches hatte wohl der 38-jährige Fahrer des sich annähernden Audis vor. Als er bemerkte, dass der Wagen vor ihm ebenfalls nach rechts fuhr, zog er wieder nach links und verlor dabei offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dort prallte der Audi ab, fuhr über die gesamte Fahrbahn nach rechts über den Grünstreifen und durch einen Wildschutzzaun auf ein anliegendes Feld. Auf diesem Feld wurden noch zwei kleine Obstbäume umgefahren. Zu einer Berührung zwischen dem Citroën und dem Audi kam es nicht. Die 25-jährige Fahrerin des Citroëns blieb unverletzt. Am Audi des 38-Jährigen entstand ein Totalschaden, dessen Höhe auf mehrere tausend Euro schätzt. Der 38-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden. Er wurde mit dem Krankenwagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen des DRK und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Der Audi des 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang.

