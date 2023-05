Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 45-Jähriger mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

A 63/Freimersheim (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Pritschenwagens am 22.5.2023 gegen 16:15 Uhr am Mitfahrerparkplatz Freimersheim an der A 63 gab der 45-jährige Fahrer des Transporters den Beamten gegenüber an, dass er "gerade dabei wäre" seinen Führerschein wiederzubekommen. Er hatte somit gar keine Fahrerlaubnis, wie die weitere Überprüfung ergab. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten weiter fest, dass der 45-Jährige zudem unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor fanden die Polizisten in dem Fahrzeug beim Fahrer noch einen mutmaßlich gefälschten Führerschein. Dieser wurde sichergestellt. Den 45-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf seine Fahrerlaubnis wird er wohl nun weiter warten müssen. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls direkt informiert.

