Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Polizei sucht Unfallzeugen

A 61/Dorsheim (ots)

Am Sonntag, 21.05.2023 kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gegen 11:44 zu einem Verkehrsunfall mit einem augenscheinlich alleine beteiligten PKW. Dabei fuhr der 75-jährige Fahrer eines Audi die A 61 in Fahrtrichtung Süden (in Richtung Autobahndreieck Nahetal). Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der der Mann, der sich alleine im Fahrzeug befand, etwa in Höhe Dorsheim nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Betonschutzmauer. Das Fahrzeug wurde an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Audi blieb dort nicht mehr fahrbereit stehen und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Andere Fahrzeuge waren nicht bisherigem Kenntnisstand nicht beteiligt. Der Fahrer befand sich bei Eintreffen der Polizei bereits in einem Rettungswagen und wurde medizinisch versorgt. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Einsatzort geflogen. Der 75-Jährige wurde aber zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die linke Fahrspur gesperrt, es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Die Polizei Gau-Bickelheim bittet unter der Nummer 06701-9190 um Zeugenhinweise von Personen, welche den Verkehrsunfall gesehen haben oder sogar an der Unfallstelle angehalten haben. Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Beamten von der Gegenseite aus drei an der Unfallstelle stehende Fahrzeuge feststellen. Beim Eintreffen war jedoch lediglich der Wagen des 75-Jährigen vor Ort.

