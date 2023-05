Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrfach in Schutzplanke gekracht

A 63/ Albig (ots)

Weil er möglicherweise durch sein Smartphone abgelenkt war, krachte ein 39-Jähriger mit seinem PKW am 20.5.2023 gegen 13:25 Uhr gleich mehrfach in die Schutzplanken. Der Mann, der in Höhe des Autobahnkreuz Alzey die A 63 in Richtung Mainz befuhr, geriet dabei von der Fahrbahn ab und prallte abwechselnd mehrfach in die rechte und auch in die linke Schutzplanke. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW musste abgeschleppt. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die genaue Schadenshöhe an den Schutzplanken steht noch nicht fest.

