Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Abfahrkontrolle bei LKW-Fahrern

A61/Wonnegau (ots)

Bei Abfahrtskontrollen auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 am Abend des 14.5.2023 überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim 32 LKW-Fahrer. Zwei 48 und 56 Jahre alte Fahrer eines LKW bzw. eines Kleintransporters mussten mit Werten von 2,08 und 2,07 Promille Alkohol in der Atemluft ihre Abfahrt zunächst verschieben, bis sie wieder fahrtüchtig sind. Zu weiteren Beanstandungen kam es nicht.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell