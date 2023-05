Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf der BAB 60

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Wörrstadt (ots)

Bereits seit Jahren besteht ein s.g. Kooperationsvertrag zwischen der Polizeien der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen. Im Rahmen der Zusammenarbeit finden regelmäßig gemeinsame Kontrollen statt. Am heutigen Tag war es wieder mal so weit. Die Spezialisten für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr der Verkehrsdirektion Mainz führten mit Spezialisten aus dem Polizeipräsidium Westhessen und Einsatzkräften des Zolls (FKS Mainz)zielgerichtete Kontrollen auf der BAB 60 durch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bündelung der unterschiedlichen Fachkompetenzen zu guten Erfolgen führt. So auch an diesem Tag. Von 11 kontrollierten Fahrzeugen wurden 9 beanstandet. Somit lag die Beanstandungsquote bei über 80%. Bei einem kontrollierten Transporter, dessen Fahrer im Auftrag eines bekannten Paketdienstes unterwegs war, konnten gleich mehrere technische Mängel festgestellt werden. Ein Reifen hinten auf der Beifahrerseite war so stark abgefahren, dass stellenweise bereits die Karkasse zu sehen war. Die Autobatterie war überhaupt nicht befestigt. Ansonsten waren viele andere Mängel, z. B. an der Beleuchtung, Fehlermeldungen im Fahrzeugmanagementsystem etc. vorhanden. Der Fahrer erhielt eine OWI-Anzeige und ein Mängelbericht. Die Weiterfahrt wurde bis zum Wechsel des Reifens untersagt. Anschließend wurde die Fahrt nur bis zur nächstgelegenen Werkstatt gestattet. Bei einem rumänischen LKW konnten ebenfalls mehrere technische Mängel festgestellt werden so, dass das Fahrzeug zur Prüfstelle gelotst werden musste. Die Prüfstelle stellte ebenfalls diverse Mängel fest, stufte das Fahrzeug jedoch nicht als verkehrsunsicher ein. Der Fahrer erhielt eine Kontrollaufforderung zur Beseitigung der Mängel und durfte seine Fahrt fortsetzen. Auch ein Reisebus wurde kontrolliert. Es wurden nur geringe Mängel festgestellt so, dass der Fahrer und seine Fahrgäste nach einer kurzen Pause die Fahrt fortsetzen konnten. Des Weiteren wurden vorwiegend Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt und geahndet. Der Zoll führte Kontrollen in eigener Zuständigkeit durch. Bei fachübergreifenden Feststellungen unterstützten sich die unterschiedlichen Einheiten gegenseitig.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell