POL-VDMZ: Mainz, A643 FR AD Mainz, PKW überschlägt sich

Heidesheim (ots) - Am Mittwoch, den 03.05.2023 gegen 11:50 Uhr, kam es zu einem Brand eines Kleinlasters auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, im einspurigen Fahrbahnbereich am Autobahndreieck Nahetal, kurz vor dem Kreisel - parallel zur Aral-Tankstelle. Der 43-jährige Fahrzeugführer bemerkte den Rauch und konnte ...

