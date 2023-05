Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Brand eines Kleinlasters mit erheblichen Verkehrsbehinderungen, A60 am Autobahndreieck Nahetal.

Heidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 03.05.2023 gegen 11:50 Uhr, kam es zu einem Brand eines Kleinlasters auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, im einspurigen Fahrbahnbereich am Autobahndreieck Nahetal, kurz vor dem Kreisel - parallel zur Aral-Tankstelle. Der 43-jährige Fahrzeugführer bemerkte den Rauch und konnte noch rechtszeitig das Fahrzeug am Fahrbahnrand abstellen und die Fahrerkabine unversehrt verlassen. Daraufhin geriet der Sprinter in Vollbrand und brannte vollständig aus bis er schließlich durch die Feuerwehr Bingen gelöscht wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand sein.

Für Lösch- sowie spätere Aufräumarbeit musste die Abfahrt für insgesamt 04:30 Std. komplett gesperrt werden. Dadurch kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Um 16:20 Uhr wurde der Verkehr durch die Autobahnmeisterei Heidesheim wieder freigegeben.

Neben der Polizei waren auch mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Rettung sowie Autobahnmeisterei im Einsatz.

