Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall bei Westhofen (--Korrektur des Hergangs --)

A 61/Westhofen (ots)

Ein 34-Jähriger und ein 23-Jähriger befuhren hintereinander jeweils mit ihren PKW am 27.4.2023 gegen 10:15 Uhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als es in Höhe Westhofen zu einer Verkehrsstockung kam. Beide bremsten ab und verlangsamten ihre Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 18-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte auf das Auto des 23-Jährigen. Dieses wurde durch den Aufprall dann noch auf den Wagen des 34-Jährigen geschoben. Die 18-Jährige und die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. Lediglich die ebenfalls 18-Jährige Beifahrerin der 18-Jährigen klagte nach dem Unfall über Schmerzen. Nach Untersuchung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst musste jedoch niemand der Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus. Den Schaden am Auto des 34-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro, den am Wagen des 23-Jährigen auf ca. 10.000 Euro. Am Auto der 18-Jährigen entstand vermutlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die linke Fahrspur gesperrt. Der PKW der 18-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell