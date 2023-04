Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer überholt mit 2,1 Promille

A 61/Rheinhessen (ots)

Weil er am 25.4.2023 gegen 12 Uhr auf der A 61 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey im Überholverbot mit seinem LKW einen weiteren LKW überholt hatte, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 32-jährigen Fahrer. Die Polizisten zogen den Trucker am nächsten Parkplatz bei Armsheim aus dem fließenden Verkehr. Dabei kam den Beamten, als der 32-Jährige seine Fahrertür öffnete, deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab ca. 2,1 Promille. Der 32-Jährige, für den die Fahrt natürlich beendet war, musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Bei der weiteren Überprüfung der Fahrerdaten stellten die Polizisten zudem nahezu 50 Verstöße gegen Sozialvorschriften in den letzten Wochen fest, bei denen der Mann entweder zu lange hinter dem Lenkrad saß oder zu kurze Pausen eingelegt hatte. Den 32-jährigen erwarten nun entsprechende Anzeigen sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.

