LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw-Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag verschafften sich unbekannte Täter, durch Aufhebeln ein Tür, gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Ilmenauer Schützengesellschaft. Hier versuchten sie in der Folge eine Zwischentür zur Waffenkammer aufzuhebeln und aufzuflexen. Die Tür hielt dem Angriff jedoch Stand, so dass der oder die Täter nicht in die Waffenkammer gelangten. Aus dem Vereinsgebäude des ...

mehr