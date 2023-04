Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim - Zeugenhinweis

Langewiesen / Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Donnerstag, 30.03.2023, 23:30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023 08:00 Uhr Zutritt zum vollständig umfriedeten Grundstück der Sportanlage In den Folgen in Langewiesen. Hier hebelten der oder die Täter eine massive Doppeltür des Sportgebäudes auf und verschafften sich in der Folge gewaltsam Zutritt zum Vereinsraum des Langewiesener Fussballvereins. Aus dem Vereinsraum wurden Geldkassetten mit 250,- Euro Bargeld, eine Bluetoothbox und ein Mischpult im Gesamtwert von 1000,- Euro entwendet. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf schätzungsweise 6000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0085445/2023 entgegen. (dl)

