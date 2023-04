LPI-GTH: Pedelec entwendet- Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Am Samstag wurde die Polizei Gotha über einen weiteren PKW Einbruch, in der August-Creutzburg-Straße informiert. Die Tat soll sich in der Zeit von Freitag, 19:30 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr zugetragen haben. Aus einem polnischen PKW, Suzuki wurden Kopfhörer, ein Handy, Bekleidung und Rasierer entwendet. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0085360 (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

