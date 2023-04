LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am Freitag gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei Gotha zu einem aufgebrochenen PKW in der Juri-Gagarin-Straße gerufen. Die Tatzeit war am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr. Aus dem PKW wurden Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von 200,- Euro entwendet, der Sachschaden wird auf ca.: 250,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen unter der Bezugsnummer: 0085124 (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

mehr