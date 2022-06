Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung Medienvertreter/-innen: Pressekonferenz Internationaler Schlag gegen Geldautomatensprenger

Osnabrück (ots)

nach dem erfolgreichen Schlag deutsch-niederländische Ermittler gegen Geldautomatensprenger am vergangenen Dienstag (28. Juli 2022) bei dem 13 Beschuldigte festgenommen und 28 Durchsuchungen umgesetzt werden konnten, laden wir Sie herzlich zu einer Pressekonferenz ein am

Freitag, den 1. Juli 2022,

um 11:00 Uhr im Medienstudio Polizeidirektion Osnabrück, Heger-Tor-Wall 18, 49078 Osnabrück.

Eine Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch digital per Livestream via Twitter (https://twitter.com/Polizei_OS) möglich.

Gemeinsam werden Michael Maßmann, Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Michael Will, Vertreter Europol sowie ein Vertreter der Osnabrücker Ermittlungsgruppe, den Ermittlungserfolg im gesamten Kontext betrachten und einordnen sowie die Ergebnisse vorstellen.

Um vorherige Anmeldung in Präsenzform wird zwingend gebeten. Die Corona Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell