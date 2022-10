Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Schützenplatz

Uslar (ots)

Uslar, zur Schwarzen Erde 2A, Montag, 03.10.22 - Samstag, 08.10.22

USLAR (st) - Unbekannter beschädigt Glasscheibe

Eine bisher unbekannte Person zerstörte im genannten Zeitraum einen Glaseinsatz am ehem. Gebäude einer Kfz - Prüforganisation am Schützenplatz. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise unter 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell