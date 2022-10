Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar zum diesjährigen Zwiebelmarkt vom 7. Oktober - 9. Oktober 2022

Weimar (ots)

Am Wochenende vom 7. Oktober bis zum 10. Oktober fand in Weimar der 369. Zwiebelmarkt statt. Anlassbezogen führte die Polizeiinspektion Weimar einen geschlossenen Einsatz für die Zeit der Veranstaltungsdauer durch. Hierbei unterstützten die Landespolizeiinspektion Jena und Saalfeld sowie die Bereitschaftspolizei Thüringen.

Aufgrund des sonnigen Herbstwetters war der Zwiebelmarkt über das Wochenende hinweg sehr gut besucht. Der Ablauf während der Öffnungszeiten kann aus polizeilicher Sicht als friedlich beschrieben werden. Der Hauptteil der festgestellten Straftaten ereignete sich nach Schließung des Marktes bzw. Ausschankschluss.

Vor allem am Freitag- und Samstagabend sammelten sich vor der Hauptpost am Goetheplatz erlebnisorientierte jugendliche Klientel, welche dem Alkoholgenuss nicht abgeneigt waren. Hierbei kam es mit steigendem Pegel, trotz Erhöhung der polizeilichen Präsenz, vereinzelt zu einfachen Körperverletzungen untereinander welche mit leichten Verletzungen einhergingen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ereigneten sich zwei Widerstandshandlungen flankiert von Beleidigungen gegen Vollzugsbeamte der Polizei.

Darüber hinaus gab es über das Zwiebelmarktwochenede hinweg drei Vermisstenfälle auf dem Veranstaltungsgelände, welche durch übergreifende Zusammenarbeit der Polizei mit dem städtischen Ordnungsdienst, dem DRK und den Sicherheitsdiensten geklärt werden konnten.

In der Nacht vom 7. Oktober auf den 8. Oktober rückten drei geschlossene Verkaufsstände in das Visier von Dieben. Am Morgen des 8. Oktober wurden hier zwei besonders schwere Diebstähle und ein einfacher Diebstahl festgestellt. Entwendet wurden hierbei überwiegend Nahrungsmittel. In der Folgenacht wurden zwei Diebe im Alter von 21 und 22 Jahren von Sicherheitsdienstmitarbeitern dabei ertappt, wie sie in der Kleinen Teichgasse Lebensmittel und einen dekorativen Helm von einem Stand entwenden wollte. Sie wurden durch den Sicherheitsdienst gestellt. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem ein Security-Mitarbeiter leicht verletzt wurde. In der Folge wurden die Personen durch die Polizei übernommen und entsprechende Strafanzeigen erstattet.

Darüber hinaus wurden drei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Ein 11- und ein 12-jähriges Mädchen wurden am Samstagabend dabei erwischt, wie sie die Fassade des Theatergebäudes mit einem weißen Edding beschmierten. Überdies wurde ein Fahrzeug des Radiosenders Antenne Thüringen in der Straße Graben mittels schwarzer Sprühfarbe beschädigt.

Aufgrund der Erfahrungen der Vorabende wurden situationsabhängige Kontrollen von Jugendgruppen im Bereich Goetheplatz bzw. Theaterplatz durchgeführt. Hierbei wurden vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

In der Summe wurden über die Dauer des Zwiebelmarktes hinweg 37 anlassbezogene Straftaten aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell