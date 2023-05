POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzen Motorradfahrern

Worms (ots) - Am Samstag den 06.05.2023, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, fand eine angemeldete Fahrraddemo in der Wormser Innenstadt statt. Hierbei bewegte sich der Aufzug mit ca. 70 Teilnehmern, davon etwa 25 Kinder, vom Auxerreplatz zum Weckerlingplatz. Hierbei kam es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Wormser Innenstadt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Worms Telefon: 06241 852-2100 ...

