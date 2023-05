Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein 36-jähriger Wormser am gestrigen Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17:45 Uhr war der Mann in der Leiselheimer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in ein geparktes Auto fuhr. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Wormser Polizei bei dem 36-Jährigen deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung wahrnehmen. Ein Test ergab schließlich einen Wert von knapp 1,5 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Dem 36-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

