POL-PDWO: Betrugsversuch durch Schockanruf

Worms (ots) - Am Samstag, dem 29.04.2023 gegen 16:16 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in der Kämmererstr. in Worms Süßigkeiten. Als er daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen wurde, kam es zum Handgemenge, wobei der Täter dem Ladendetektiv ins Gesicht schlug und anschließend unerkannt in Richtung Ludwigsplatz wegrannte. Der ...

