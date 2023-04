Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl in der Wormser Innenstadt

Worms (ots)

Am Samstag, dem 29.04.2023 gegen 16:16 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in der Kämmererstr. in Worms Süßigkeiten. Als er daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen wurde, kam es zum Handgemenge, wobei der Täter dem Ladendetektiv ins Gesicht schlug und anschließend unerkannt in Richtung Ludwigsplatz wegrannte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Schmale Gestalt - Graue Jogginghose - Dunkelblaue, ärmellose Weste mit weißem T-Shirt darunter - Blonde, kurze Haare - Osteuropäischer Phänotyp

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich unter der 06241/852-0 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei RLP mit der PI Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell