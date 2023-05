Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: +++ Zeugenaufruf +++ Falschfahrer befährt mehrere Kilometer auf der BAB 60 entgegen der Fahrtrichtung.

Heidesheim (ots)

Am 15.05.2023, gegen 02:31 Uhr, gingen mehrere Notrufe über einen Geisterfahrer auf der BAB 60, Richtungsfahrbahn Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Heidesheim, ein. Das Fahrzeug befuhr die Fahrbahn in Richtung Bingen, obwohl die tatsächliche Fahrtrichtung nach Darmstadt führte. Auf seiner Fahrt wurde mindestens eine Verkehrsteilnehmerin gefährdet, indem sie stark abbremsen musste, als der Falschfahrer auf der Hauptfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und -Ost wendete. Zu einem Unfallgeschehen kam es jedoch nicht. In einer Nothaltebucht bei der Anschlussstelle Ingelheim-Ost konnte das Fahrzeug der Marke Opel Astra mit dem 75-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis durch die Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen. In einem persönlichen Gespräch machte der Fahrzeugführer jedoch einen verwirrten und desorientierten Eindruck. Der Beginn und die Ursache für die Falschfahrt sind derzeit Teil der Ermittlungen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise durch das Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Rufnummer 06132 950-0 oder per Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de zu melden.

