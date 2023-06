Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Radlerin angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen Pkw Kombi, dessen Fahrer am Sonntagvormittag im Kreisverkehr Reutlinger Straße / Lembergstraße eine Radlerin angefahren hat und geflüchtet ist, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 26 Jahre alte Radfahrerin, gegen 11.20 Uhr, von der Lembergstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Obwohl sich die Radlerin bereits im Kreisverkehr befand, fuhr der schwarze Kombi von der Sondelfinger Straße her, ohne die Vorfahrt der Radfahrerin zu beachten oder die Geschwindigkeit zu reduzieren, in den Kreisverkehr ein. Bei der nachfolgenden Kollision prallte die Radlerin gegen die Fahrertüre des schwarzen Kombi wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern, flüchtete der Fahrer in Richtung Sondelfingen. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise. Der flüchtige, schwarze Kombi dürfte vorne links und im Bereich der Fahrertüre erkennbare Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise nehmen die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Reutlingen (RT): Radfahrer schwer gestürzt

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 71 Jahre alter Radfahrer nach einem Sturz auf der Bronnweiler Straße am Sonntagmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Der Senior war gegen zwölf Uhr mit seinem Herrenrad auf der Bronnweiler Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll er sich während der Fahrt umgedreht und nach den nachfolgenden Fahrzeugen geschaut haben. Dabei geriet er zu nahe an den rechten Bordstein und stürzte. Der schwerverletzte Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (cw)

Reutlingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Erst jetzt wurde entdeckte, dass in ein Wohnhaus in der Reutlinger Straße im Stadtteil Sondelfingen im Zeitraum zwischen Samstag, den 03.06.2023, zwölf Uhr, und diesen Sonntag, 17 Uhr, eingebrochen worden ist. Unbekannter Täter verschaffte sich durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür Zutritt in das Gebäude. Der Einbrecher durchwühlte daraufhin sämtliche Schränke im Haus nach Stehlenswertem. Der entstandene Sachschaden oder ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Metzingen (RT): Gegen Straßenlaterne geprallt

An einer Straßenlaterne endete die Fahrt einer 88-Jährigen am Sonntagnachmittag. Die Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Florianstraße in Richtung Einmündung B313 unterwegs. Dabei überfuhr sie aus derzeit noch ungeklärter Ursache die dortige Verkehrsinsel, prallte zunächst gegen zwei Verkehrszeichen, bevor sie die dahinterstehende Straßenlaterne touchierte und zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Frau nachfolgend ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den baulichen Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Auchtertstraße ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit seinem Ford Fusion in Richtung B28 stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 64-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines VW Touran. Durch die Kollision verletzte sich eine 64-jährige Beifahrerin im VW leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 2.000 Euro geschätzt. (jp)

Münsingen (RT): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße Talgang im Stadtteil Magolsheim ereignet hat. Eine 46-Jährige kam dort gegen 16.55 Uhr mit ihrem Mountainbike alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierdurch schwer. In der Folge wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Rad der Frau entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. (jp)

Bad Urach - Hengen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich eine 63-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L245 zugezogen. Sie war dort kurz nach 22.30 Uhr mit ihrem Skoda Fabia von Seeburg kommend unterwegs. Auf Höhe von Hengen schlief sie den ersten Erkenntnissen nach vermutlich am Steuer ein und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem der Wagen einen Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und einen Baum entwurzelt hatte, überfuhr er Kräuterbeete und durchbrach eine Schutzplanke, bevor er schließlich zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Fremdschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf mehrere hundert Euro belaufen. (sm)

Frickenhausen (ES): Unter Alkoholeinwirkung gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag erlitten. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr einen Feldweg in Fahrtrichtung der Straße Im Sand im Ortsteil Linsenhofen, wobei er alleinbeteiligt zu Fall kam. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Der Radfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. (jp)

Aichwald (ES): In mehrere Firmen eingebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich in mehreren Firmen sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Straße Buchenteich. Im Himbeerweg versuchten sie in ein Firmengebäude einzubrechen, scheiterten aber offensichtlich. In der Waldstraße brachen sie unter erheblicher Gewaltanwendung gleich in zwei Firmen ein. Auch in der Straße Buchenteich drangen die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in ein weiteres Firmengebäude ein und durchsuchten Schränke und Schubladen in den Büroräumen. Zum Diebesgut oder der Höhe der hinterlassenen Sachschäden an den einzelnen Firmen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen von Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Notzingen (ES): Auf geparktes Auto aufgefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 85-Jähriger, der am Sonntagmittag auf der Roßwälderstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wag gegen 13 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Roßwälder Straße in Ortsteil Wellingen in Richtung Notzingen unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte er im Verlauf der langen Rechtskurve in einen Sekundenschlaf gefallen sein. In der Folge kam er mit seinem Wagen immer weiter nach rechts und knallte dort ungebremst in einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes Vito. Ein Rettungswagen brachte den Senior nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro entstanden war, musste anschließend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an dem Vito wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Lenningen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Sonntagabend im Ortsteil Oberlenningen ereignet. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Peugeot befuhr gegen 20 Uhr die Straße Schloßrain in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Gutenberger Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 16-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades der Marke Honda, welcher in Richtung Gutenberg unterwegs war. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte die Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Nach ärztlicher Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte der Motorradfahrer ohne Verletzungen vor Ort belassen werden. Die Honda des 16-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde in Eigenregie abgeschleppt. (jp)

Balingen (ZAK): Verletzte Radfahrerin

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der Ebinger Straße im Stadtteil Dürrwangen ereignet hat. Eine 76-Jährige wollte gegen 19.55 Uhr mit ihrem Pedelec aufgrund eines vorbeifahrenden Autos auf den Gehweg auffahren und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die leicht Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf insgesamt circa 400 Euro geschätzt. (jp)

Meßstetten (ZAK): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag zwischen den Stadtteilen Hartheim und Heinstetten ereignet hat. Eine 36-Jährige befuhr gegen zehn Uhr mit ihrem Mountainbike einen Verbindungsweg in Fahrtrichtung Heinstetten und kam ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad der 36-Jährigen entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. (jp)

Meßstetten (ZAK): Bei Sturz verletzt

Bei einem Sturz ist eine Radfahrerin am Sonntagvormittag verletzt worden. Die 36-Jährige war gegen zehn Uhr mit ihrem Mountainbike zwischen Hartheim und Heinstetten unterwegs, als sie alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden am Fahrrad wird auf einige hundert Euro geschätzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell