Pfungstadt (ots) - Am 07.12.2022 um 17:43 Uhr ereignete sich in der Seeheimer Straße 129 in Pfungstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 53 jährige Autofahrerin aus Seeheim-Jugenheim verlor bisher aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Mitsubishi. Durch die Wucht des Aufpralls ist das Fahrzeug der Seeheimerin auf die Fahrerseite gekippt und kam nach einem weiteren ...

mehr