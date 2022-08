Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Anhängers

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03.08.2022 bis 06.08.2022,10.00 Uhr in Suhl, Garagenkomplex Weidbergstraße einen dort mit zwei Schlössern gesicherten Anhänger, der Marke Harpert. Am Anhänger befanden sich die Kennzeichen HBN-FG201. Dem Eigentümer entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 5.000 Euro. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat, nimmt die Polizei Suhl unter 03681/369-0 entgegen.

