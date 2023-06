POL-RT: Sprengkörperattacke bei Trauerfeier in Altbach zieht weitere Ermittlungsverfahren nach sich (Altbach)

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Unfall beim Abbiegen An der Einmündung der Eisenbahnstraße in die Ulmer Straße hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Der 61-jährige Fahrer eines E-Klasse-Mercedes wollte gegen 7.30 Uhr von der Eisenbahnstraße nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 76 Jahre alten Mann, der mit seinem Mercedes der A-Klasse auf der Ulmer Straße in ...

mehr