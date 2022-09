Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

Hinte - 45-jähriger Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Die Polizei Emden ist am 04.09.22 gegen 12.20 Uhr zu einem Unfall in Hinte an der T-Kreuzung Landesstraße/K299 gerufen worden. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Der 45-jähriger Radfahrer aus Hinte befuhr die vorfahrtsberechtige Landesstraße in Richtung Emden und beabsichtigte, in die Umgehungsstraße K299 abzubiegen. Dazu fuhr er auf der Linksabbiegerspur der Landesstraße und kündigte dem aktuellen Kenntnisstand zufolge sein Vorhaben per Handzeichen an. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtige ein 72-jähriger Skoda-Fahrer aus Emden von der Kreisstraße links auf die Landesstraße einzubiegen. Dabei übersah er den Radfahrer und es kam zur Kollision. Der 45-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell