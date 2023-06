Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall (St. Johann - Gächingen)

Reutlingen (ots)

St. Johann - Gächingen (RT): Autofahrer tödlich verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L249 zwischen Gächingen und Gomadingen sind ein 72-jähriger Autofahrer tödlich und ein 88-Jähriger den ersten Erkenntnissen nach mittelschwer verletzt worden. Kurz vor 13.40 Uhr war der 88 Jahre alte Mann mit seinem Audi auf der Landesstraße von Gomadingen kommend in Fahrtrichtung Gächingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Mercedes des 72-Jährigen zusammenprallte. Der Audi schleuderte von der Fahrbahn und landete auf der Beifahrerseite. Der Mercedes überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Dessen Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr, die mit starken Kräften zur Unfallstelle ausgerückt war, barg den Verunglückten. Der Rettungsdienst brachte den 88-jährigen Audilenker in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos und der Fahrbahn dürfte rund 12.000 Euro betragen. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen auch ein Sachverständiger eingebunden ist. Die L249 musste nach dem Unfall in beide Richtungen bis gegen 18.30 Uhr gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war ebenfalls im Einsatz.

