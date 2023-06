Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Pkw ausgebrannt

Reutlingen (ots)

Einbruch in Firma

In eine Firma in der Burkhard+Weber-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt ins Innere und durchsuchte das Büro nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und einem Smartphone machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Ofterdingen (TÜ): Pkw contra Radfahrerin

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Eine 46-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike gegen 10.25 Uhr auf einem Gehweg parallel zur Hechinger Straße in Richtung Tübingen als ein 47-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz von einer Tankstelle in die Bundesstraße einfuhr. Hierauf kam es zur Kollision, wobei sich die 46-Jährige leicht verletzte. Nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 500 Euro geschätzt. (jp)

Albstadt (ZAK): Beim Einfahren anderes Auto gestreift

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer hat sich am Donnerstagvormittag in der Hechinger Straße im Stadtteil Tailfingen ereignet. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW fuhr gegen 11.30 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und kollidierte hierbei mit einem von links heranfahrenden 40-jährigen VW-Lenker. Hierdurch verletzte sich der 32-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Dessen Fahrzeug war außerdem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 16.000 Euro geschätzt. (jp)

Geislingen (ZAK): Pkw ausgebrannt

Zu einem brennenden Auto sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen auf die L415 ausgerückt. Kurz nach fünf Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer den auf einem Parkplatz zwischen Geislingen und Rosenfeld in Vollbrand stehenden VW Passat. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war dieser zuvor auf der Landesstraße von Geislingen kommend in Fahrtrichtung Rosenfeld unterwegs gewesen. Hierbei hatte wohl ein Reifen Luft verloren, wodurch der Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Schutzplanke geprallt war. Im Anschluss wurde der Passat von dem bislang unbekannten Fahrer auf dem Parkplatz abgestellt und brannte dort vollständig aus. Die angerückte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Von dem brennenden Auto sollen sich Zeugenangaben zufolge zwei Personen zu Fuß entfernt haben. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 29-Jähriger in unmittelbarer Nähe durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ein Mann im Alter von 23 Jahren wurde zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Wiese in der Nähe von Isingen angetroffen. Er wies leichte Verletzungen auf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bereits gegen 4.30 Uhr war vermutlich derselbe Passat einem Zeugen in Ostdorf durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Aus diesem waren zwei andere Männer im Alter von 42 und 48 Jahren ausgestiegen, die durch die Polizei kontrolliert werden konnten. Der 42-Jährige zeigte sich den eingesetzten Beamten gegenüber sofort aggressiv und versuchte, diese anzugreifen und anzuspucken. Er wurde in der Folge in Gewahrsam genommen, wogegen er vehement Widerstand leistete. Verletzt wurde dabei niemand. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung der Verkehrspolizei und Kriminaltechnikern die Ermittlungen zu allen Vorfällen aufgenommen und prüft Zusammenhänge. (sm)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Outletgeschäft

In ein Outletgeschäft in der Burladinger Josef-Mayer-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 19.15 Uhr bis sieben Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Oberlichtfenster ins Innere des Ladens. Dort gingen die Einbrecher einen Tresor an und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der angerichtete Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Kind rennt auf Straße

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden ist ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Hechinger Straße. Gegen 13.40 Uhr fuhr dort eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda, als der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn rannte, um diese zu überqueren. Der Frau gelang es zwar, zu bremsen und auszuweichen, jedoch touchierte der Außenspiegel des Wagens noch den Arm des Kindes. Der Rettungsdienst brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. (sm)

