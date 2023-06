Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (255/2023) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Bad Sachsa - Skoda Fabia beim Ein- oder Ausparken beschädigt, Verursacher geflüchtet

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ringstraße

Dienstag, 30. Mai 2023, zwischen 08.45 und 09.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Bei einer Verkehrsunfallflucht ist am Vormittag des 30. Mai (Dienstag) auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) an einem grauen Skoda Fabia ein geschätzter Schaden von rund 500 Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 08.45 und 09.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher (oder die Verursacherin) liegen bislang nicht vor. Die ermittelnde Polizei Bad Sachsa geht davon aus, dass die Schäden an der Beifahrerseite des Wagens beim Ein- oder Ausparken in die Parklücke verursacht wurden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

