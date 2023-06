Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (254/2023) Etwa 90 Strohballen brennen auf Feld bei Holtensen - Ursache noch unklar, Brandort von Polizei beschlagnahmt

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Holtensen, Verlängerung der Straße "Im Alten Dorfe" Samstag, 3. Juni 2023, gegen 23.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Feld in der Verlängerung zur Straße "Im Alten Dorfe" sind Samstagabend (03.06.23) gegen 23.40 Uhr im Göttinger Ortsteil Holtensen bei einem Brand etwa 90 gepresste Strohballen zerstört worden. Die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit im vierstelligen Bereich vermutet. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

