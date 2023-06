Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (251/2023) Sprachgenie Ricki hebt ab - Graupapagei aus Rhumspringe seit Dienstag vermisst

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Karlstraße

Dienstag, 30. Mai 2023, 18.00 Uhr

RHUMSPRINGE (jk) - Seit letzten Dienstagnachmittag (30.05.23) wird Graupapagei Ricki aus Rhumspringe (Landkreis Göttingen) vermisst. Der clevere Vogel nutzte einen Aufenthalt im heimischen Garten, um spontan (oder auch vorsätzlich) die Flügel auszufahren und in unbekannte Richtung abzuheben. Warum sich der intelligente Vogel aus dem Staub gemacht hat, ist nicht bekannt. Sein "Herrchen" suchte eigenen Schilderungen zufolge unmittelbar danach auf eigene Faust die Hausdächer und weitere geeignete Landeflächen des Ortes nach ihm ab. Ohne Erfolg. In seiner Verzweiflung führte der Weg des 36 Jahre alte Rhumspringers letztlich zur Polizei in Duderstadt. Hier erstattete er am Mittwoch (31.05.23) eine Vermisstenanzeige.

Die Duderstädter Ermittler leiteten nun die Öffentlichkeitsfahndung (Vergleichsfoto siehe Anhang) nach dem Tier ein. Bislang geht man davon aus, dass sich Ricki' s Fluggebiet auf den Bereich Rhumspringe begrenzen könnte. Anderslautende Informationen liegen jedenfalls nicht vor.

Graupapagei Ricki ist aber nicht nur flugbegeistert, er ist auch ein echtes Sprachgenie. Bilingual aufgewachsen spricht und versteht er arabisch und deutsch, was wohl nicht jeder "Zweibeiner" so ohne weiteres von sich behaupten kann. Wer ihm begegnet und ihn anspricht, sollte deshalb gut vorbereitet sein. Eine auf dem Handy installierte Sprach-App wäre bei der Gesprächsführung sicher hilfreich.

Hinweise bitte an die Polizei Duderstadt

Personen, die den Geflüchteten im grauen Federkleid sehen oder sonst sachdienliche Hinweise zu seiner hoffentlich baldigen, erfolgreichen Ergreifung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

"Nice to know": Was Ricki mag und wie er so lebt siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Graupapagei.

