Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (249/2023) Mit Akkuflex am helllichten Tag: Unbekannte stehlen Pedelec in der Göttinger Wiesenstraße

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Göttingen, Wiesenstraße

Freitag, 26. Mai 2023, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vor einer Arztpraxis in der Göttinger Wiesenstraße haben Unbekannte am vergangenen Freitag (26.05.23) ein anthrazitfarbenes Pedelec der Marke "Bergamont" im geschätzten Wert von knapp 3.500 Euro gestohlen (siehe Vergleichsbild). Die Diebe schlugen am späten Nachmittag in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr zu. Ersten Erkenntnissen zufolge, durchtrennten sie das Faltschloss, mit dem das Rad an einem Metallzaun angeschlossen war, vermutlich mit einer Akkuflex. Das beschädigte Schloss ließen die Täter am Tatort zurück. Vom Pedelec fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell