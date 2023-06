Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (248/2023) Verkehrsunfall in Duderstadt - LKW erfasst Fußgänger im Adenauerring, 52-Jähriger schwer verletzt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Adenauerring

Mittwoch, 31. Mai 2023, gegen 11.35 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Beim Abbiegen von einem Großraumparkpatz auf den Adenauerring ist am Mittwoch (31.05.23) gegen 11.35 Uhr in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ein LKW aus noch ungeklärten Gründen mit einem in diesem Moment die Straße überquerenden Fußgänger zusammengestoßen. Der 52-jährige Mann stürzte infolgedessen mit seinem Rollator und zog sich beim Aufprall auf den Asphalt schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer aus Kassel (Hessen) blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell