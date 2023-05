Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (246/2023) Unbekannte stehlen hochwertigen Mercedes GLE 63s in Duderstadt. Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Duderstadt, Göttinger Straße

Zeitraum zwischen Donnerstag, 25. Mai 2023 auf Freitag, 26. Mai 2023

DUDERSTADT (as) - Unbekannte haben in Duderstadt (Landkreis Göttingen) in der Nacht von Donnerstag (25.05.23) zu Freitag (26.05.23) zwischen 19.30 und 11.50 Uhr einen hochwertigen Mercedes gestohlen.

Der Mercedes-Benz GLW 63s AMG in schwarz war in der Einfahrt vor einem Wohnhaus in der Göttinger Straße abgestellt. Von hier verschwand er im Laufe der Nacht spurlos. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, wird aber im oberen fünfstelligen Bereich angenommen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Göttinger Straße nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell