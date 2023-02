Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eime - Diebstahl aus altem Tankstellengebäude

Hildesheim (ots)

(hei) Eime - Am Nachmittag des 21.02.2023 (Dienstag) kam es in Eime in der Gronauer Straße bei dem alten Tankstellengebäude zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem weißen Transporter auf das Gelände, drangen durch ein beschädigtes Fenster in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Weiterhin wurden mehrere Bodengitter vom Hof des Geländes entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 oder der Polizeistation in Gronau (Leine) unter 05182/923370 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell