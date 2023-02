POL-HI: Sarstedt- Bei Einbruch gestört

Hildesheim (ots) - Harsum (am) - Am Dienstag, den 21.02.2023, kam es in der Zeit zwischen 15:20 Uhr bis 15:30 Uhr, in Harsum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte auf der Straße Mahnhof in Richtung Haseder Weg fahrend den rechtsseitig, gegenüber der Sparkasse geparkten roten Pkw. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich ...

