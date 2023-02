Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/Bönnien (hep): Am 21.02.2023, zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr, ist es in Bönnien im Sufeld-Ring zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Wohnhauses in Abwesenheit der Eigentümer auf und entwendeten diverse Gegenstände. Die Beute besteht aus einem Tresor, in dem sich Bargeld, Schmuck und Schlüssel befanden. Der Schaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Zeugen die weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich wahrgenommen haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell