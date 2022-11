Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Wie jetzt erst gemeldet wurde, kam es bereits am zurückliegenden Samstag, 29.10.2022, in der Zeit zwischen 19:00 - 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die Geschädigte hatte ihren Pkw zum genannten Zeitraum auf dem Seminarparkplatz abgestellt.

Erst im Nachhinein stellte sie insgesamt drei Dellen auf ihrer Motorhaube fest. Es ist davon auszugehen, dass die Dellen mutwillig herbeigeführt wurden und nicht durch einen Verkehrsunfall entstanden sind. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt. Andere Tatörtlichkeiten konnte die Geschädigte ausschließen.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 entgegen.

