Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (am) - In der Zeit vom 20.02.23, 09:00 Uhr bis 21.02.23, 15:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz Am Kipphut zwischen Hausnummer 6 und 8 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde möglicherweise durch eine Fahrzeugtür eines danebenstehenden Fahrzeugs beim Ein-/Aussteigen oder beim Be-/Entladen beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

