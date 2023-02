POL-HI: Ahrbergen - Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an Briefkasten

Hildesheim (ots) - AHRBERGEN-(kri)-In der vergangenen Nacht, 20.02.2023 auf den 21.02.2023, geriet eine Scheune Am Lindenbrink in Ahrbergen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 23:45 Uhr ein Notruf bei der kooperativen Rettungsleitstelle ein. Die Hinweisgeberin gab an, dass es in Ahrbergen brennen würde. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen der Polizei und Kameraden der Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Die ersten ...

