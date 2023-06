Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (247/2023) Kleine Scheune brennt in Eisdorf - Ermittlungen zur Ursache dauern an, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Grund, Ortsteil Eisdorf, Mühlenbeu

Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 03.50 Uhr

EISDORF (jk) - Beim Brand einer kleinen Holzscheune ist Dienstagnacht (30.05.23) in Eisdorf (Landkreis Göttingen) ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei Osterode beschlagnahmt.

Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 03.50 Uhr und alarmierte daraufhin den Eigentümer sowie die Feuerwehr. Mehrere Freiwillige Feuerwehren der Samtgemeinde Bad Grund waren im Löscheinsatz.

In dem etwa fünf mal acht Meter großen Gebäude lagerten nach ersten Informationen diverse ältere Gerätschaften. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05522/508-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell