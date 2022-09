Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin im Kreisverkehr erfasst

Borken (ots)

Unfallzeit: 21.09.2022, 08:40 Uhr;

Unfallort: Borken, Kreisverkehr Burloer Straße / Butenwall / Im Piepershagen

Eine Radfahrerin hat am Mittwoch in Borken bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 67-Jährige hatte gegen 08:40 Uhr die Burloer Straße in Richtung Innenstadt befahren. Als die Südlohnerin in den Kreisverkehr mit dem Butenwall und der Straße Im Piepershagen einfuhr, übersah sie die darin fahrende 25-Jährige aus Borken und erfasste das Rad. (to)

